FA contro Superlega: si studia legge per vietarla

"Da quando siamo venuti a conoscenza della Superlega la nostra priorità e la nostra attenzione si sono rivolte alla prevenzione, ora come in futuro": comincia con queste parole il comunicato ufficiale con cui la Football Association, la federcalcio inglese, ha reso noto di aver cominciato un’indagine ufficiale. "Durante questo periodo – prosegue la nota – abbiamo avuto discussioni con il Governo, la Premier League e la Uefa. In particolare, ci siamo confrontati col Governo sulla legislazione che ci permetterebbe di prevenire ogni simile minaccia in futuro così da poter proteggere la piramide del calcio inglese". La FA si è messa in contatto con le sei squadre coinvolte (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal) per avere il quadro chiaro del loro ruolo: "Abbiamo scritto a tutte loro per chiedere formalmente tutte le informazioni rilevanti riguardo la loro partecipazione. Una volta ottenute, considereremo quali misure adottare. Chiaramente quanto accaduto è inaccettabile e potrebbe aver causato un enorme danno ai club ad ogni livello del movimento calcistico britannico".