Il Manchester City rinvia l'appuntamento con la vittoria della Premier League. La formazione di Pep Guardiola ha perso per 2-1 contro il Chelsea nell'antipasto della finale di Champions League in programma sabato 29 maggio a Istanbul. Una vittoria in rimonta per gli uomini di Tuchel, sotto nel punteggio poco prima dell'intervallo con il gol di Sterling. Il City poteva legittimare il vantaggio già tre minuti dopo, ma Aguero sbaglia un calcio di rigore calciato con il cucchiaio. Il Chelsea, così, resta in partita e ribalta il risultato nel secondo tempo. Prima il pareggio di Ziyech a metà della ripresa, poi il gol di Marcos Alonso nel secondo di minuto di recupero. Il City non usufruisce del primo match point, ma potrebbe ancora laurearsi campione d'Inghilterra nel weekend in caso di sconfitta del Manchester United contro l'Aston Villa. I Red Devils, in campo domenica, devono disputare ancora cinque partite e hanno 67 punti in classifica, 13 in meno del City. Di contro il Chelsea, grazie a questa vittoria, scavalca il Leicester e sale al terzo posto con 64 punti.

Nelle altre partite del sabato, il Leeds regola per 3-1 il Tottenham. Dopo l'iniziale vantaggio della squadra di Bielsa con Dallas al 13', gli Spurs hanno pareggiato con Son al 25'. Freccia del sorpasso inserita da Bamford al 42', con gol della sicurezza firmato da Rodrigo al minuto 84. Leeds che sale in nona posizione a 50 punti, Tottenham sesto a 56. Blitz del Crystal Palace sul campo dello Sheffield United, già retrocesso: lo 0-2 dei Glaziers è a firma di Benteke ed Eze.