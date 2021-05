City campione, lo spettacolare video dal drone

Mancava soltanto l'ufficialità per incoronare il Manchester City campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia. L'aritmetica vittoria del campionato è arrivata senza giocare per la squadra di Guardiola che ha assistito alla sconfitta del Manchester United, battuto in casa dal Leicester. Con tre gare ancora da disputare, i Red Devils, che hanno un ritardo di 10 punti sui Citizens, non possono più raggiungere i rivali cittadini. Per festeggiare la vittoria del campionato, il club ha diffuso un video celebrativo girato con un drone: immagini spettacolari riprendono l'Etihad Stadium sia all'esterno che all'interno. Dall'ingresso, alle sale che hanno ospitato la squadra in questi mesi, per innalzarsi fin quasi al cielo e regalare una vista esclusiva dello stadio.

Per Pep Guardiola si tratta della terza Premier League vinta, l'allenatore catalano ha dunque raggiunto la tripletta anche nel campionato inglese dopo aver vinto tre campionati spagnoli e altrettanti campionati tedeschi. Sono stati giorni particolarmente gioiosi per il City che lo scorso 24 aprile si è aggiudicato la Coppa di Lega, successivamente ha centrato la qualificazione alla finale di Champions e ora si gode la vittoria del campionato