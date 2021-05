Un campione, per alcuni tifosi un supereroe. Ma nella vita di tutti i giorni un ragazzo come gli altri. Timido, curioso e, come il mondo, con una voglia matta di tornare alla normalità. Prima di tutto per passare un po’ di tempo con la sua famiglia. E poi per godersi i suoi piatti preferiti. Ecco perchè, nell’attesa che possa tornare in Corea del Sud, abbiamo pensato di portarla da lui...