Premier League, 36^ giornata: calendario e orari

Prosegue con sette gare spalmate tra sabato e domenica il turno numero 36 di Premier League. Il Manchester City, campione da quattro giorni, ha vinto anche venerdì sera sul campo del Newcastle (3-4) ottenendo la dodicesima vittoria di fila fuori casa in campionato, ma la corsa alla prossima Champions League è ancora aperta. Ci sono altri quattro club che hanno già giocato le loro partite di giornata: si tratta di Manchester United e Leicester, protagoniste martedì sera dello 0-1 di Old Trafford, e di Chelsea e Arsenal, con i Gunners vittoriosi mercoledì per 1-0 a Stamford Bridge. Tutto già deciso, invece, in fondo alla classifica, con Fulham, West Bromwich e Sheffield United che retrocedono in Championship. Sfideranno rispettivamente Southampton, Liverpool ed Everton. A inaugurare il programma del sabato è il Leeds di Bielsa, ospite del Burnley. In serata c'è Brighton-West Ham. Il Tottenham ospita invece il Wolverhampton alle 15:05 di una domenica inaugurata alle 13 da Crystal Palace-Aston Villa. Questo il programma del weekend.