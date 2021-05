È un Guardiola inedito quello che appare sui social nel bel mezzo della festa per il titolo in Premier: l'allenatore del Manchester Ciry si lascia andare con giocatori e staff. Un sigaro e gli Oasis (la canzone "Don’t look back in anger" cantata a squarciagola, ad essere precisi), è il modo con cui Pep si scatena in un video diventato presto virale

