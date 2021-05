Il Liverpool passa sul campo del Burnley e aggancia il quarto posto a 90 minuti dal termine della Premier League. I Reds approfittano della sconfitta incassata martedì dal Leicester sul campo del Chelsea e agganciano le Foxes a 66 punti, ma con una migliore differenza reti. I centri di Firmino, Phillips e Oxlade-Chamberlain siglano uno 0-3 che potrebbe essere decisivo in chiave Champions League. Determinante a questo punto sarà la 38^ giornata di campionato, in programma domenica: il Chelsea, terzo a 67, sarà ospite dell'Aston Villa, il Liverpool attenderà il Crystal Palace, mentre il Leicester giocherà in casa contro il Tottenham . Spurs sconfitti in rimonta per 2-1 in casa dall' Aston Villa : dopo il vantaggio firmato Bergwijn all'8', un'autorete di Reguillon ha riportato il punteggio in parità. Sorpasso dei Villans con Watkins al 39'.

Sorrisi per West Ham, Everton e Arsenal

Ad approfittare dello scivolone degli Spurs sono Everton e Arsenal. La squadra di Ancelotti supera di misura il Wolverhampton in casa e guadagna la possibilità di giocarsi un posto in Conference League: decisivo il centro di Richarlison per salire a 59 punti in classifica, a braccetto con il Tottenham. A un punto ci sono i Gunners, che passano per 3-1 in pieno recupero sul campo del Crystal Palace. Dopo il vantaggio di Pepe e il pari di Benteke, decide l'uno-due firmato da Pepe e Martinelli tra il 91' e il 95'. Stesso punteggio per il West Ham sul campo del West Bromwich Albion: finale decisivo anche per gli Hammers, con le reti di Ogbonna e Antonio che fissano sull'1-3 il punteggio dopo il vantaggio del WBA con Matheus Pereira e il pareggio di Soucek. Il Newcastle fa valere il fattore campo contro uno Sheffield United già retrocesso da settimane: l'1-0 per i Magpies è firmato da Willock nel finale di primo tempo su assist di Murphy.