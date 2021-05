L'attaccante argentino ha salutato il club inglese dopo 10 anni, regalando un'ultima doppietta contro l'Everton: "Non è facile giocare tutti questi anni a questi livelli, per me è stato un onore". Visibilmente commosso anche Guardiola al termine della gara: "Per tutti noi è una persona speciale, lascia un'eredità enorme. Non lo potremo mai rimpiazzare"

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica l'avventura durata 10 anni di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City. E non poteva terminare in modo migliore, con una doppietta messo a segno nella ripresa della trionfale gara terminata 5-0 contro l'Everton. Pep Guardiola ha infatti voluto omaggiare un calciatore che ha giocato poco in questa stagione, ma che ha segnato la storia del club (suo il gol in pieno recupero al Queen's Park Rangers che regalò il titolo del 2012 alla squadra allenata all'epoca da Mancini), facendolo entrare in campo nella ripresa e venendo ripagato con due gol. A fine partita è poi arrivato il commosso saluto di Aguero a club e compagni, raccontando anche le proprie emozioni ai microfoni di Sky Sports: "Quando sono arrivato qui non potevo immaginare cosa sarebbe successo. Il primo titolo è stato il più importante per me e per il club, poi il Manchester City ne ha vinti molti altri. Sono felice perchè non è facile giocare a questi livelli in un club per 10 anni. Per me è un grande onore". Nel suo futuro adesso dovrebbe esserci il Barcellona, con tutta probabilità suo prossimo club a parametro zero.