Sergio Aguero è pronto a tornare in Spagna. L'attaccante argentino, che ha già giocato nella Liga con l'Atletico Madrid dal 2006 al 2011, è in scadenza di contratto con il Manchester City e lascerà il club inglese a parametro zero dopo dieci stagioni. Il Kun è sempre più vicino al Barcellona: i contatti tra il club blaugrana e l'entourage del giocatore sono già avviati e, sebbene non sia stato ancora trovato un accordo totale, la strada sembra ormai tracciata. Per trovare l'intesa definitiva bisognerà lavorare su alcuni dettagli, ma la quadra dovrebbe essere trovata sulla base di un contratto biennale per il classe '88. Nei piani del Barça, Aguero dovrebbe sostituire in rosa Martin Braithwaite, destinato a lasciare il Camp Nou. Ma non solo: l'ingaggio del Kun potrebbe servire anche per convincere Lionel Messi a restare.