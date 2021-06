L'allenatore del Leeds si presenta a sorpresa ai campi di allenamento dell'Under 11 e chiede ai giovani giocatori se poteva allenarli per un giorno. La testimonianza in una foto postata su Twitter. I tifosi: "Sempre più leggenda del Leeds"

L'amore per il calcio è più forte del richiamo delle vacanze. Lo dimostra Marcelo Bielsa. L'allenatore del Leeds, fresco di tranquilla salvezza e qualificazione europea sfiorata in Premier League con la sua squadra, si è presentato lunedì pomeriggio al campo di allenamento per dirigere la sessione di lavoro della formazione Under 11 del club inglese. Un fuoriprogramma voluto dal Loco, che ha chiesto ai giovani giocatori dei Whites di poter dirigere l'allenamento. Ottenendo come risposta l'entusiasmo e la gioia dei piccoli talenti del Leeds, colti alla sprovvista dalla proposta dell'allenatore.