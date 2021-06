Lo spagnolo prende il posto di Ancelotti, passato al Real Madrid. Per lui si tratta della quarta esperienza in Premier League dopo le avventure con Liverpool, Chelsea e Newcastle CALCIOMERCATO: DATI E NEWS IN DIRETTA Condividi:

Rafa Benitez torna in Premier League e a Liverpool. Stavolta non alla guida dei Reds, ma all'Everton. L'allenatore spagnolo, infatti, prenderà il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei toffees. Ad annunciarlo è stato il club che ha spiegato come la scelta sia ricaduta su Benitez "dopo un ampio processo di reclutamento da parte del club nelle ultime tre settimane dove sono stati effettuati più colloqui con diversi candidati". L'avventura di Benitez con l'Everton inizierà ufficialmente il 5 luglio, giorno in cui è atteso all'USM Finch Farm, sede degli allenamenti del club, quando inizierà la preparazione per la stagione 2021-2022. Benitez avrà al suo fianco Duncan Ferguson, leggenda dell'Everton e già vice allenatore del club nelle ultime due stagioni, e Alan Kelly.

Benitez: "Voglio portare la mia mentalità vincente" leggi anche Premier League, il calendario completo 2021-22 Vincere è l'obiettivo di Benitez che ha spiegato le sue ambizioni per questa esperienza con l'Everton: "C'è grande ambizione, il club sta crescendo - ammette - Voglio portare la mentalità vincente: a me piace competere e vincere. Vengo dall'accademia del Real Madrid e la mentalità vincente la scopri già lì. Io e il mio staff abbiamo vinto 13 titoli perché abbiamo questa filosofia e vogliamo ancora vincere. Cercherò di farlo con la mia esperienza e la conoscenza della città, dei tifosi e della Premier League. Io sono qui, lotterò per il mio club e cercherò di vincere ogni singola partita".