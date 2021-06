Venezia, arriva Jonathan Jorge dall'Hammarby

Nella giornata di ieri il Venezia ha piazzato un altro colpetto: continua la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato. Si tratta di Jonathan Jorge, attaccante dell'Hammarby. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Di seguito, il comunicato. "Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Hammarby IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Jonathan Jorge. L’attaccante svedese classe 2003, nel corso dell’ultima stagione sportiva ha esordito in prima squadra con la maglia del Taby FK, club militante nella Division 1 Norra svedese, segnando 2 gol nelle 2 partite disputate. Benvenuto Jonathan!"