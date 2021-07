Fabio Paratici continua a costruire il 'suo' Tottenham . Non solo cessioni e acquisti, l'ex dirigente della Juventus lavora anche sui rinnovi dei calciatori già presenti nella rosa di cui disporrà Nuno Espirito Santo per la prossima stagione. È ufficiale infatti il rinnovo di Heung-Min Son , attaccante sudcoreano arrivato al Tottenham nell'estate del 2015. Il giocatore ha firmato il prolungamento del suo contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2025 . Un'operazione che ha reso soddisfatti tutti, dal giocatore stesso fino a Paratici, che ha commentato così il rinnovo: "Siamo contenti di aver trovato l'accordo per un nuovo contratto a lungo termine con Heung-Min Son dal momento che ci avviciniamo all'inizio della nuova stagione e di un nuovo capitolo per il club con Nuno Espirito Santo".

Son, 'icona' degli Spurs fino al 2025

Autore di 107 gol e 64 assist in 280 presenze ufficiali con la maglia del Tottenham, Son continuerà a giocare con gli Spurs ancora per quattro stagioni. Per i tifosi e per il club, il sudcoreano è già un'icona, com'è stato riportato anche in un tweet ufficiale in cui sono stati riassunti i momenti migliori di Son in questi primi sei anni al Tottenham. Queste le sue parole dopo la firma: "Sono veramente contento. Scegliere è stato facile. Qui è come stare a casa: è stato un onore giocare in questi anni per questo club che mi ha sempre supportato e sono quindi felice di essere qui. Spero vedere tutti i tifosi nel nuovo stadio per la prossima stagione. A presto, C'mon you Spurs". Questo invece il commento di Fabio Paratici, che si è detto molto soddisfatto del rinnovo dell'attaccante: "Tutti hanno potuto vedere l'impatto positivo di Son dentro e fuori dal campo. Siamo contenti che faccia parte di quello che stiamo cercando di realizzare per i prossimi anni".