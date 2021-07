Dopo Pierluigi Gollini , un altro calciatore dell'Atalanta è finito nel mirino del Tottenham: si tratta di Cristian Romero , difensore centrale argentino che qualche giorno fa ha trionfato in Copa America con la Nazionale albiceleste. Trattative in corso tra il club nerazzurro e gli Spurs, con la richiesta del club di Percassi che si aggira tra i 55 milioni e i 60 milioni di euro . Il calciatore ha dato l'assenso al suo trasferimento, ma al momento non è stato ancora trovato un accordo tra i club dopo i primi contatti avvenuti nelle ultime ore.

Percassi: "Romero parte se arriva un'offerta adeguata"

Su Romero si era pronunciato qualche giorno fa anche Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, che non ha escluso la sua partenza: "Cristian ha giocato una stagione straordinaria ed è normale che abbia interessamenti, ma per far sì che parta deve arrivare un'offerta congrua rispetto al valore del giocatore". Oltre alle uscite l'Atalanta si sta concentrando anche sul mercato in entrata: in tal senso un nome che piace è quello di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan che negli ultimi due campionati ha vestito la maglia dello Spezia. Per la difesa, invece, va avanti la trattativa con la Juventus per Frabotta, che potrebbe arrivare a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.