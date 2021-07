Non solo Milan, Kayo Jorge piace anche alla Juve

Kayo Jorge piace al Milan ma nelle ultime ore si è inserita anche la Juventus: per ora il club bianconero rimane alla finestra, pronto ad approfittare del rallentamento tra Milan e Santos per inserirsi. Il Milan ha dettato le sue condizioni massime: offerta di attorno ai 6 milioni di euro per il trasferimento già in questa sessione di mercato