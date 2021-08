Grealish: "100 milioni? Non sento pressione"

Cento milioni di sterline e non sentirli. "Il fatto che il club abbia speso così tanto per me mi riempie di fiducia". Parola di Jack Grealish durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Manchester City. Un acquisto da record per la Premier League, ma il trequartista non sente la pressione per il costo del suo cartellino: "Quando un club spende tanto per te significa che ti apprezza, vede del potenziale - ammette - Non sento la pressione per il prezzo. Spero di ripagare il club vincendo più titoli possibili". I titoli sono proprio l'obiettivo di Grealish, su tutti la Champions League: "La squadra è stata così vicina a vincerla, per questo sono qui - spiega - Credo fermamente che possiamo conquistarla quest'anno. Abbiamo alcuni dei migliori giocatori del campionato, tanto talento e una rosa profonda".