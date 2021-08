Grealish al City: è acquisto record in Inghilterra

Il City ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'ex capitano dell'Aston Villa. Operazione da 100 milioni di sterline e record di Pogba battuto: mai un giocatore era costato tanto in Inghilterra. Il 25enne ha firmato fino al 2027 e indosserà la dieci: "Lasciare il club che ho sempre tifato è stata dura, ma non ho potuto dire di no. Realizzo un sogno, e giocare per Guardiola sarà speciale"

L'acquisto era nell'aria, ora è anche ufficiale. Jack Grealish si trasferisce al Manchester City per la cifra record di 100 milioni di sterline (oltre 117 milioni di euro). Mai un giocatore era costato così tanto nella storia del calcio inglese con l'ex capitano dell'Aston Villa che ha infranto anche il record fissato da Paul Pogba, tornato nel 2016 dalla Juventus al Manchester United per 93,25 milioni di pounds. Il giocatore della Nazionale inglese, che Pep Guardiola ammirava da tempo, ha lasciato Birmingham dopo una vita passata nel club con la sola interruzione di un anno in prestito al Notts County tra il 2013 e il 2014. Una decisione difficile per l'ala 25enne che, in otto stagioni all'Aston Villa, ha collezionato 213 presenze e segnato 32 gol. Ora, al termine di ben 19 anni, il passaggio al Manchester City con cui ha firmato un contratto di sei anni fino al 30 giugno 2027. Svelato già anche il nuovo numero di maglia: Grealish indosserà la dieci, raccogliendo la pesante eredità di Sergio Aguero che ha lasciato l'Etihad Stadium dopo dieci anni per giocare al Barcellona.