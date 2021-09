Così come il padre, anche Cristiano jr passerà dalla Juventus al Manchester United e giocherà nella formazione Under 12. Con lui, in squadra, ci sarà anche Kai Rooney, figlio dell'ex attaccante Wayne

Il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United ha comportato, ovviamente, il trasferimento di tutta la famiglia del fuoriclasse portoghese in Inghilterra, compreso il figlio undicenne Cristiano jr. Quest'ultimo, nei precedenti anni, ha giocato con la maglia bianconera, proprio come il papà. E, sempre come papà, dalla prossima stagione giocherà nelle giovanili del Manchester United, esattamente nella formazione Under 12. Una squadra in cui già milita Kai Rooney, figlio dell'ex attaccante Wayne.