Il "Guinness World Records", il celebre libro che dal 1955 elenca tutti i primati umani e naturali, ha reso omaggio a Cristiano Ronaldo dopo la doppietta contro l'Irlanda che ha permesso al portoghese di balzare in testa alla classifica dei goleador con la maglia della propria nazionale (111 contro i 109 dell'iraniano Ali Daei). L'attaccante del Manchester United era entrato nel "Guinness dei primati" a partire dall'edizione 2016. Nel novembre 2016 gli era stata consegnata a Londra una prima targa che sanciva il suo ingresso nell'Olimpo dei primatisti per una serie di record stabiliti sul campo e non solo. Adesso ne ha ricevuta un'altra, che lui stesso ha mostrato su Instagram, per il nuovo primato con la maglia della nazionale portoghese: "Grazie al Guinness dei primati. È sempre bello essere riconosciuti come detentori di record mondiali. Continuiamo a provare a impostare i numeri ancora più alti!💪🏽" il suo commento alla foto.