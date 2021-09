Il portoghese è tornato in gruppo martedì dopo gli impegni con la nazionale, in conferenza stampa Solskjaer ha confermato che prima o poi l'esordio arriverà sicuramente: "Ha fatto un buon precampionato con la Juve, prima o poi sarà sicuramente in campo, questo è certo". CR7 aveva scherzato nei giorni scorsi: "Sono pronto e farò pressione su Solskjaer per giocare da titolare". Man United-Newcastle è live sabato 11 settembre alle 16 su Sky Sport Football

Esordio bis con lo United, ci siamo quasi. CR7 è pronto a scendere in campo per il suo secondo debutto con la maglia che lo aveva lanciato nel grande calcio, quella rossa del Manchester United. La partita che potrebbe segnare la sua nuova prima volta a Old Trafford - live sabato 11 settembre alle 16 su Sky Sport Football - è contro il Newcastle, e proprio delle sue chance di giocare ha parlato Solskjaer in conferenza stampa: "Ha fatto un buon precampionato con la Juventus" - ha dichiarato Ole -. "Ha giocato in nazionale, ha passato una buona settimana qui con noi. Prima o poi sarà sicuramente in campo, questo è certo".