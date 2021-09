Il weekend su Sky: la tua casa dello sport. Guida

Tre partite di Serie A, tutta la Serie B e otto gare di Serie C, poi 14 partite di calcio internazionale per un sabato da campioni, con in campo, fra gli altri Messi, CR7, Lewandowski e Haaland. E ancora, la doppietta dei motori con la Formula 1 a Monza e la MotoGp ad Aragon. Nel weekend di Sky anche gli Europei di beach soccer e di baseball, il tennis degli US Open, il nuoto con l'ISL, rugby, padel, vela e il Mondiale di futsal. Non prendete impegni!

Pronti per il weekend? Sui canali di Sky Sport due giorni di eventi live senza sosta. Tra sabato 11 e domenica 12 settembre un menù davvero ricco che comprende il calcio con la Serie A (tre partite), tutta la Serie B, la Serie C (otto gare). Poi un sabato di Super Leagues e super campioni con il probabile nuovo debutto all'Old Trafford di Cristiano Ronaldo; in campo anche Borussia Dortmund, PSG e Bayern Monaco, tutto in un pomeriggio. Poi la Formula 1 in pista a Monza, le moto ad Aragon; e ancora: ben due Europei, quello di beach soccer e quello di baseball; le finali del tennis degli US Open, il nuoto con l'ISL della Pellegrini. E poi rugby, padel, vela e il Mondiale di futsal.

Il weekend migliore per inaugurare “La casa dello sport”, il nuovo contenitore che permette di seguire in un posto solo tutti gli sport di Sky (e non solo). Una sorta di Diretta Sport, con in studio Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta la domenica.

La Formula 1 di scena a Monza

Si chiude con il GP d'Italia il "tris" di weekend consecutivi della Formula 1 che è entrata nel vivo della lotta per il titolo. Sabato alle 16.30 torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position (alle 12 si corrono invece le prove Libere 2), Domenica alle 15 il GP nel Tempio della velocità: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e da seguire anche in 4K.