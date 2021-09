Arsenal, Ian Wright è il protagonista di My Story

Il primo episodio della collana My Story è dedicato alla leggenda dell’Arsenal Ian Wright, al cui nome sono legati 185 gol della storia del club, in un racconto profondo e spontaneo ricco di aneddoti su compagni di squadra e atmosfere uniche. Appuntamento alle 23 su Sky Sport Football

Passeggiando per le vie residenziali di Arsenal, nel nord di Londra, e costeggiando quello che oggi è un complesso residenziale ma che un tempo era un tempio del calcio di nome Highbury, sembra ancora di sentire il boato di un gol. Da queste parti l’Arsenal Football Club non è solo una squadra, ma un’istituzione in grado di ispirare la creatività letteraria e cinematografica come testimonia il capolavoro di Nick Hornby “Febbre a 90’”.

Lungo queste vie c’è un nome ben impresso nel cuore della gente: Ian Wright. Sarà perché è nato a Woolwich, un sobborgo nella parte est della città dove l’Arsenal mosse i primi passi prima di trasferirsi a nord, sarà perché ha segnato 185 gol con la maglia dei Gunners. Secondo solo a Thierry Henry, uno che per intenderci ha una statua di bronzo dedicata all’esterno dell’Emirates Stadium.