Un video che circola tra i social rischia di costare carissimo a un tifoso del Chelsea, presente a Stamford Bridge durante l'ultimo match di campionato vinto per 3-0 contro l'Aston Villa. Nel filmato si vede l'uomo che insulta pesantemente John McGinn, calciatore avversario che si apprestava a battere un calcio d'angolo. Immagini che non sono passate inosservate e che hanno spinto il Chelsea a diramare un comunicato per prendere in maniera decisa le distanze da questo tifoso.