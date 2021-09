La squadra di Solskjaer rimonta il West Ham (che sbaglia un rigore al 95') con un gol di Ronaldo e uno di Lingard all'89' e raggiunge il Liverpool in testa alla classifica. Perde la sua seconda partita di fila il Leicester di Rodgers, avversaria del Napoli in Europa League: il 2-1 subito a Brighton, allo stesso tempo, fa volare la squadra di Potter al 2° posto momentaneo in classifica

