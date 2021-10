L’acquisto di uno dei giocatori più forti di sempre avvenuto sul prato verde di un… giardino di una villa privata. Pazzi e curiosi retroscena di calciomercato che emergono a distanza di tempo, in questo caso di poco più di mese: il protagonista? Niente di meno che Cristiano Ronaldo e il suo ritorno al Manchester United. A svelare un particolare inedito della trattativa tra i Red Devils e il fenomeno portoghese all’epoca ancora alla Juventus è Gary Lineker – uno dei migliori attaccanti inglesi di sempre e oggi volto noto della tv inglese – nel corso del podcast "Match of the Day top 10": "Ho intenzione di mettere le mie carte in tavola: Ed Woodward (amministratore delegato dello United, ndr) è un mio buon amico e vive nella porta accanto alla mia. E ha acquistato Cristiano Ronaldo quando era nel mio giardino! Quando è entrato, era al telefono con Jorge Mendes. Spero di non rivelare troppo…".