"Sono felice di essere tornato in Inghilterra, in un campionato importante, la Premier League mi è sempre piaciuta. Mi fa stare bene, la verità è questa". Parla così, nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Watford che farà il suo nuovo esordio in Premier League (è la quarta avventura per lui dopo Chelsea, Leicester e Fulham) sabato contro il Liverpool. "Sarà un battesimo di fuoco contro una squadra e un allenatore che ammiro, che in passato– durante una pausa del campionato tedesco – andai a osservare in Spagna durante alcuni allenamenti. Conosco come Klopp fa giocare le sue squadre, ammiro la sua filosofia. Nonostante il Liverpool sia primo nella classifica del possesso palla va sempre a 3mila all’ora. Ogni azione provano a farti gol, ti pressano, non ti danno respiro. Io, con le dovute proporzioni, vorrei portare la mia squadra a fare questo tipo di calcio. Non sarà un processo facile, ma sono qui per questo", le parole dell’allenatore italiano.