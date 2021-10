Bruce lascia il Newcastle: rescissione consensuale

Il Newcastle ha annunciato questo mercoledì mattina che Steve Bruce ha lasciato il posto da allenatore del Newcastle. La separazione è avvenuta tramite una rescissione consensuale. L'allenatore inglese lascia i Magpies dopo una carica durata più di due anni, in cui ha portato la squadra al tredicesimo e al dodicesimo posto in Premier League, collezionando un bilancio complessivo di 97 partite ufficiali e una media punti di 1,15 a partita. Il Newcastle quest'anno non era partito nel migliore dei modi, anzi. Dopo otto partite erano arrivati solo tre punti. Numeri bassi che giustificano la penultima posizione in campionato dei bianconeri. Numeri che hanno portato alla separazione di Bruce dal suo ormai ex club. Al suo posto, ad interim, ci sarà Graeme Jones, già presente nello staff tecnico del Newcastle ed ex assistente di Gareth Southgate con l'Inghilterra a Euro 2020. A comunicarlo è il club stesso, con una nota ufficiale: "Gareme Jones prenderà in mano la squadra ad interim, iniziando con la trasferta di sabato sul campo del Crystal Palace"