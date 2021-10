Dopo la sconfitta in casa per 5-0 contro il Liverpool, CR7 chiede scusa ai tifosi su Instagram: "Qualche volta il risultato ottenuto non è quello per cui hai lottato, non è quello che volevi. E questa è solo colpa nostra, soltanto colpa nostra, perché non c’è nessun’altro da incolpare. I nostri tifosi sono stati ancora una volta fantastici, sostenendoci costantemente. Meritano di più, meritano molto di meglio, ed è nostro compito darglielo. Adesso, il momento è adesso"

