My Story, Paul Ince si racconta a Sky Sport

Non voleva neanche andarci all’Inter, Paul Ince. In Inghilterra aveva tutto : la famiglia, la medaglia di campione d’Inghilterra con il glorioso Manchester United di Sir Alex Ferguson e un passato nella squadra del suo cuore: il West Ham . Poi la gentilezza di Moratti lo ha convinto. Oggi, il trasferimento all’Inter resta il momento più entusiasmante della sua carriera , Milano la sua città preferita.

My Story: Ince si racconta a Sky

Nel terzo episodio della collana "My Story", Ince apre il suo cuore a Sky Sport in un racconto profondo in cui lascia intendere che forse la sua vita calcistica avrebbe potuto regalargli qualcosa di più qualora fosse rimasto in Italia. Ma nessun rimpianto. Meglio collezionare i ricordi. Come le sfide al Milan in un San Siro pieno di passione o un appartamento vista lago appena sopra quello di Jurgen Klinsmann.

Un viaggio impreziosito dalla fascia di capitano della nazionale inglese che lo ha reso il primo giocatore di colore della storia a rappresentare l’Inghilterra. Un onore e un privilegio, certo. Ma anche un’immensa responsabilità. La consapevolezza di aver rappresentato una svolta culturale fondamentale per il paese. Purtroppo, ancora incompiuta se pensiamo al trattamento ricevuto da Rashford, Sancho e Saka dopo i rigori sbagliati nella finale di Wembley contro l’Italia.