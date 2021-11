Solskjaer saluta lo United e si commuove. VIDEO

La sconfitta per 4-1 sul campo del Watford è costata il posto a Ole Gunnar Solskjaer e oggi, per l'ormai ex allenatore del Manchester United, è la giornata dell'addio. Un saluto non certo banale, per chi come il norvegese ha vissuto gran parte della propria carriera con quella maglia, prima da calciatore e fino a poche ore fa sulla panchina a guidare la squadra. Solskjaer ha voluto raccontare le proprie sensazioni in questo momento al sito ufficiale del club: "Sono un tifoso e auguro il meglio ai giocatori. Ci sono alcuni giocatori molto, molto bravi, alcune brave persone. Sono sicuro che li vedremo gonfiare il petto e andranno avanti. Come ho detto loro anche stamattina, fidatevi, sapete che siamo meglio di così. Non siamo stati in grado di dimostrarlo ma dobbiamo andare in campo, tirare fuori il petto, divertirci a essere un giocatore del Man United. Michael Carrick sarà al comando, ho massimo rispetto per lui. Andranno bene e tutto si risolverà. Li guarderò e li supporterò". E al termine dell'intervista non riesce a nascondere le lacrime per il suo addio.