"Ferguson? Non era mai all'allenamento"

Proprio lui, l’allenatore che con il Manchester United vinse tutto restando in sella per 27 stagioni e lanciando alcuni tra i più grandi campioni degli ultimi decenni, viene raccontato da Rio Ferdinand, uno dei suoi ex giocatori, che nel suo podcast non svela nulla di nuovo quando dice che raramente Ferguson dirigeva gli allenamenti di persona.



Se infatti era risaputo che delegasse molto ai suoi collaboratori per quanto riguardava l’attività sul campo, non era ancora chiaro perché passasse tanto tempo al telefono… “Fergie non era mai all'allenamento”, racconta Rio Ferdinand. “Ovviamente faceva il discorso e impostava l’allenamento col suo staff prima che uscissimo ad allenarci. Dopodiché stava semplicemente sulla linea laterale ad osservare i singoli, la squadra, gli stati d'animo, il passo e l'intensità dell'allenamento”.