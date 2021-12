Cinque gol e tante emozioni a Old Trafford, alla fine il Manchester United riesce a conquistare tre punti importanti contro l'Arsenal. Eppure la gara non era iniziata nel migliore dei modi per i Red Devils, sotto di un gol al 13' in maniera anche abbastanza casuale. Il vantaggio dei Gunners ha fatto anche discutere e ha richiesto una riflessione di qualche minuto, con tanto di intervento VAR per la convalida. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, infatti, Fred ha inavvertitamente colpito sulla caviglia De Gea, che si è accasciato a terra per il dolore. Non si è accorto di questa dinamica Emile Smith-Rowe, che ha colpito al volo di sinistro infilando il pallone nella porta ormai vuota. L'arbitro sembrava volesse annullare il gol, ma non c'era stato alcun fischio prima dell'ingresso in rete del tiro di Smith-Rowe. Tutto regolare quindi e Arsenal in vantaggio.