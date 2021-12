In Inghilterra aprirà la giornata il Watford di Claudio Ranieri, ospite del Brentford. Sabato dedicato alle big con City, Chelsea, Liverpool e United in campo e in diretta su Sky. In programma live 6 partite dalla Bundesliga e 3 dalla Ligue 1 con i riflettori puntati su Paris-Monaco. Vediamo il programma completo Condividi

Il programma della 16^ giornata di Premier live su Sky e in streaming su Now Nuovo weekend di calcio estero alle porte sui canali Sky. Quindici match saranno in diretta tra Inghilterra, Germania e Francia. In Premier League ad aprire il programma sarà la sfida salvezza tra il Brentford e il Watford di Claudio Ranieri, reduce da tre sconfitte consecutive. Sabato, invece, riflettori puntati sulla lotta al vertice: il City ospiterà il Wolverhampton, mentre Liverpool e Chelsea saranno impegnate contro Aston Villa e Leeds. Alle ore 18.30 spazio al Manchester United che farà visita al Norwich, ultimo in classifica. Domenica toccherà al West Ham, quarto in classifica, che alle ore 15.00 giocherà contro il Burnley. In chiusura, alle 17.30, Crystal Palace-Everton.

Venerdì 10 dicembre

ore 21.00: Brentford-Watford (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano) Sabato 11 dicembre ore 13.30: Manchester City-Wolverhampton (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Nicola Roggero)

ore 16.00: Liverpool-Aston Villa (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Federico Zancan)

ore 16.00: Chelsea-Leeds (in diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Massimo Marianella)

ore 18.30: Norwich-Manchester United (in diretta su Sky Sport Uno Sky Sport Football e Sky Sport 4K, telecronaca di Paolo Ciarravano) Domenica 12 dicembre ore 15.00: Burnley-West Ham (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Massimo Marianella)

ore 17.30: Crystal Palace-Everton (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano)

Il programma della 15^ giornata di Bundesliga live su Sky e in streaming su Now Sono sei, invece, i match live su Sky Sport della 15^ giornata di Bundesliga. Il match del venerdì sera sarà Colonia-Augsburg, con i padroni di casa reduci da quattro risultati utili consecutivi. Sabato, ore 15.30, in campo le prime due della classe: il Bayern ospiterà il Mainz, mentre il Borussia Dortmund giocherà in casa del Bochum. Alle 18.30 in programma Wolfsburg-Stoccarda. Domenica spazio a Greuther Furth-Union Berlino (ore 15.30) ed Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (ore 17.30).

Venerdì 10 dicembre

ore 20.30: Colonia-Augsburg (in diretta su Sky Sport 252, telecronaca di Pietro Nicolodi) Sabato 11 dicembre ore 15.30: Bayern Monaco-Mainz (in diretta su Sky Sport Uno, telecronaca di Pietro Nicolodi)

ore 15.30: Bochum-Borussia Dortmund (in diretta su Sky Sport Action, telecronaca di Christian Giordano)

ore 18.30: Wolfsburg-Stoccarda (in diretta su Sky Sport Action, telecronaca di Marco Frisoli) Domenica 12 dicembre ore 15.30: Greuther Furth-Union Berlino (in diretta su Sky Sport Action, telecronaca di Christian Giordano)

ore 17.30: Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (in diretta su Sky Sport Action, telecronaca di Pietro Nicolodi)