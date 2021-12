Rinviata anche Aston Villa-Burnley: troppi casi

Salgono a sei le partite della 18^ giornata di Premier League rinviate per l'aumento del numero di contagi di Covid nelle squadre. Anche Aston Villa-Burnley non si disputerà per i troppi positivi al coronavirus riscontrati nella squadra allenata da Gerrard

Sono sei le sfide della 18^ giornata di Premier League che non vengono disputate per i troppi casi di Covid nelle squadre. L'ultima a essere posticipata è stata Aston Villa-Burnley, che doveva disputarsi alle 16 di oggi. La decisione è stata presa in seguito all'aumento dei positivi nella squadra allenata da Steven Gerrard.

"L'Aston Villa può confermare che l'incontro di Premier League di oggi con il Burnley è stato rinviato a causa di un aumento dei risultati positivi ai test Covid-19 all'interno della nostra squadra. I risultati dei test PCR, che sono stati effettuati ieri prima dell'allenamento, così come i test rapidi ricevuti questa mattina hanno confermato un ulteriore esaurimento della nostra squadra di gioco, che era già stato influenzato dal nostro viaggio a Norwich a metà settimana. Tutte le persone che sono risultate positive si stanno ora isolando in linea con le linee guida della Premier League e i protocolli del governo. Il Club è estremamente dispiaciuto per l'inconveniente causato al Burnley Football Club, sia i nostri tifosi che i tifosi del Burnley che dovevano partecipare all'incontro, ma questa mattina hanno agito il più rapidamente possibile per ridurre al minimo i disagi", ha spiegato l'Aston Villa.

Oltre ad Aston Villa-Burnley sono state rinviate anche Manchester Uniteed-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ed Everton-Leicester.