La Premier League chiude l'anno con la prima giornata del girone di ritorno. Due le sfide rinviate per Covid, otto quelle in programma tra martedì e giovedì: il programma completo, con date, orari e canali tv

Dopo il Boxing Day, la Premier League torna subito in campo con la prima giornata del girone di ritorno. Saranno le ultime dieci partite del 2021, per l'ennesimo turno condizionato dal Covid. Questa volta sono due le partite rinviate: Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa. Tuttavia il programma sarà ricchissimo, a partire dal pomeriggio del 28 dicembre con ben tre gare in contemporanea. Chiude la giornata il Liverpool, ospite del Leicester: la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport. Le ultime quattro gare della giornata, invece, si disputeranno tra mercoledì e giovedì. Il Chelsea ospita il Brighton mentre il Manchester City va in casa del Brentford. Grandi sfide anche nella serata del 30 dicembre: l'Everton ospita il Newcastle mentre il Manchester United chiude a Old Trafford contro il Burnley.