Dopo il Boxing Day, la Premier torna in campo per l'ultima giornata del 2021. In corso ora due match live su Sky: il Tottenham di Conte in casa del Southampton (diretta Sky Sport Uno) e il Watford di Ranieri contro il West Ham (Sky Sport Football). Stasera il Liverpool. Domani e dopodomani altre partite: i risultati e gli apputamenti

TUTTI I GOL DEL BOXING DAY - LA CLASSIFICA