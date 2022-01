Focolaio Liverpool, chiuso il Training Centre

I Reds hanno deciso di sospendere momentaneamente le attività all'interno del centro sportivo a causa di un crescente numero di positivi al Covid. Il club ha presentato una domanda all'EFL per far rinviare la semifinale di andata di Carabao Cup contro l'Arsenal

Liverpool, chiesto il rinvio della gara con l'Arsenal

Ed è proprio a causa dei diversi casi di positività all'interno del gruppo squadra che il Liverpool ha presentato una domanda ufficiale all'EFL per far rinviare la semifinale di Carabao Cup, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45 all'Emirates Stadium, contro l'Arsenal: "Il club ha presentato una domanda all'EFL per il rinvio della semifinale della Carabao Cup in programma giovedì, gara di andata con l'Arsenal all'Emirates Stadium. L'esito di tale istanza è attualmente in attesa. A tempo debito offriremo un ulteriore aggiornamento sulla riapertura del centro di formazione".