Mendy rilasciato su cauzione: udienza 24 gennaio

Secondo quanto scrive SkySports Uk, il difensore 27enne del City è stato rilasciato su cauzione dopo cinque mesi di detenzione: dovrà presentarsi in aula il 24 gennaio. A suo carico ci sono sei accuse di stupro e una di aggressione sessuale: è stato sospeso dal club dopo le accuse ricevute e messo in stato di detenzione provvisoria alla fine di agosto

Benjamin Mendy è stato rilasciato su cauzione dal carcere dopo cinque mesi di detenzione. Lo fa sapere Sky Sports Uk. Il difensore francese del Manchester City è accusato di aver aggredito quattro donne tra ottobre 2020 e agosto 2021. Sul conto di Mendy, che era in carcere dal 26 agosto 2021 , ci sono sei capi di imputazione, di violenza e abusi sessuali, contenuti nelle denunce delle giovani. Il giudice ha concesso a Mendy di vivere a casa i giorni che separano dalla prossima udienza in tribunale, in calendario il 24 gennaio .

Prima di Natale era stato trasferito a Manchester

Le condizioni di libertà provvisoria non sono state ufficializzate in una udienza pubblica, ma a Mendy è stato detto che dovrà restare a casa, di non contattare chi lo ha denunciato e di consegnare il passaporto. Poco prima di Natale il 27enne francese era stato trasferito dal carcere Altcourse di Liverpool a un istituto di massima sicurezza a Manchester, considerato tra i dei più duri di tutta la Gran Bretagna, per tutelare la sua incolumità in attesa del processo. Insieme a lui era stato spostato a Manchester anche il suo coimputato, Louis Saha Matturie. Mendy gioca con il Manchester City dal 2017, quando i Citizens lo hanno acquistato dal Monaco per 52 milioni di sterline, ed è stato sospeso dal club ad agosto, dopo le accuse dalla giustizia inglese.