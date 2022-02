Tour d'Europa: gran weekend di calcio su Sky Sport

Bundes, cinque match live su Sky

Tra domani, venerdì 11, e domenica 13 febbraio, in Germania si giocano le gare della 22ma giornata di Bundesliga, quinta del girone di ritorno. Saranno cinque le partite visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW, la prima in onda domani alle ore 20.30, con l’anticipo tra due squadre con ambizioni europee, divise in classifica da una sola lunghezza, i padroni di casa del Lipsia, al settimo posto con 31 punti, e il Colonia, sesto con 32. In testa alla Bundes, con 52 punti, c’è sempre il Bayern Monaco, che nel turno precedente ha allungato sul Borussia Dortmund e che in questa giornata giocherà in trasferta, ospite sabato alle 15.30 del Bochum, 11mo a quota 25. Dortmund in trasferta domenica alle 15.30 a Berlino, in casa dell’Union, attualmente quarto con 34 punti, nel big-match di questo turno, che può contare molto in ottica Europa per entrambe. Alle spalle di Bayern e Dortmund c’è il Bayer, terzo con 38 punti, che sabato alle 18.30 ospiterà a Leverkusen lo Stoccarda, penultimo a quota 18.