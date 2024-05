Dopo l'ultima partita di campionato, Roberto De Zerbi ha salutato il pubblico di Brighton: "Ai miei calciatori parlavo sempre di voi per motivarli. Amo la città e in due anni abbiamo fatto tanto. Sono triste di dover andar via, ma resterete sempre nel mio cuore". Tanta commozione per l'allenatore, omaggiato dai tifosi con cori e striscioni in italiano

"Sono triste, resterete sempre nel mio cuore"

"Stamattina passeggiavo per la città ripensando a quello che è stato fatto in questi mesi, ho dato il mio meglio assieme allo staff e ai giocatori", ha proseguito l'allenatore, rivolgendosi così al pubblico: "Mi avete aiutato molto, negli spogliatoi prima delle partite motivavo i giocatori parlando di voi tifosi e i giocatori sono sempre scesi in campo per rendervi felici". Sull'addio: "Con Bloom non abbiamo trovato un accordo e abbiamo preso decisioni diverse. Lascio il Brighton e sono triste, ma so cosa farò nella mia vita e va bene così. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Brighton e per voi. Non dimenticherò cosa mi avete dato all'inizio, molto di più di quello che vi ho restituito. Resterete nel mio cuore per il resto della mia vita". Ai giocatori: "Volevo ringraziarli, siete persone fantastiche e vi voglio bene. Ringrazio anche chi lavora dentro il club, per noi è stato un orgoglio e un onore. Ciao a tutti".