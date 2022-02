L'attaccante portoghese fallisce un gol a porta vuota nell'1-1 contro il Southampton e resta a secco di gol nel 2022: non andava a segno in sei partite di fila dal 2009. In stagione ha segnato 14 gol in 27 presenze con lo United: cinque di queste sono arrivate in Champions League L'ACQUISTO PIU' CARO DI SEMPRE IN OGNI CAMPIONATO Condividi

Un momento no può capitare anche a Cristiano Ronaldo. È la notizia di questo avvio di 2022 in casa Manchester United. Dopo la panchina contro il Burnley, il fuoriclasse portoghese è tornato titolare sabato pomeriggio nella partita pareggiata per 1-1 dai Red Devils contro il Southampton a Old Trafford per la 24esima giornata di Premier League. CR7 non ha trovato il gol per la sesta partita di fila e ha anche fallito una clamorosa occasione: è successo al 7’ del primo tempo, sul punteggio di 0-0. Cristiano Ronaldo ha raccolto un invito di Sancho, ha saltato il portiere avversario Forster e a porta vuota ha calciato debolmente, favorendo il recupero del difensore dei Saints Perraud. La partita è poi terminata in parità, con Che Adams che ha risposto al vantaggio United griffato Sancho: secondo pareggio consecutivo in campionato per i Red Devils.

Cristiano Ronaldo si dispera dopo l'errore contro il Southampton - ©IPA/Fotogramma

A digiuno dal 30 dicembre 2021 vedi anche CR7 sbaglia un rigore, United fuori dalla FA Cup Cristiano Ronaldo, 803 reti in carriera tra club e nazionale portoghese, prosegue così la propria astinenza da gol. Un’assenza dai tabellini che dura ormai dal 30 dicembre, giorno del suo ultimo centro in Premier contro il Burnley. In sei partite giocate nel 2022 contro Wolverhampton, Brentford, West Ham, Middlesbrough, Burnley e Southampton, CR7 non ha fatto gol e servito assist ai compagni. Contro il Boro in FA Cup ha anche fallito un calcio di rigore costato caro alla sua squadra, eliminata ai rigori dal club di Championship. Una striscia negativa che non si verificava dal 2009. Nelle stagioni 2009/10 e quella 2010/11 con il Real Madrid e nel 2018 tra Portogallo e Juventus invece l’attaccante era rimasto a secco di gol per cinque partite di fila.