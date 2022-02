Un viaggio di 12mila chilometri da Santiago del Cile a Blackburn per vedere giocare dal vivo il proprio idolo Brereton Diaz, attaccante dei Rovers e della Nazionale cilena. Una beffa per Jhovan Kesternic perché a causa della tempesta Eunice la sfida fra Blackburn e Milwall è stata annullata. Ma la sua avventura non è passata inosservata...

Un viaggio lunghissimo, dal Sudamerica all’Europa, dal Cile all’Inghilterra, da Santiago a Blackburn . Tutto per veder giocare Ben Brereton Diaz , attaccante dei Rovers nato nello Staffordshire, ma che nel 2021, grazie alla mamma ha acquisito la cittadinanza cilena giocando da quel momento 11 partite con la Roja. La sfida contro il Milwall però non si è disputata a causa della tempesta Eunice e comunque il 22enne attaccante l'avrebbe saltata per infortunio

Viaggio inutile...ma non troppo

La “gita” di Jhovan Kesternich, questo il nome del tifoso-viaggiatore, si è rivelata quindi quasi inutile. Quasi perchè non è passata inosservata perché sia Brereton che il Blackburn hanno deciso di omaggiarlo con un videomessaggio postato sui canali social del club: “Ciao Jhovan, ho sentito che sei volato qui per la partita di sabato" gli dice l’attaccante cileno nel filmato, ma sfortunatamente non potrò giocare. Spero di vederti alla partita, io tornerò presto in forma. Ti auguro il meglio, amico“