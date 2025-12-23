Offerte Sky
Liverpool, Isak operato per frattura al perone: intervento riuscito

liverpool

Il Liverpool ha reso note le condizioni di Alexander Isak dopo l'intervento per la frattura del perone: "E' stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, ma non è ancora stata fissata una data per il suo rientro"

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

 

Intervento riuscito per Alexander Isak dopo l'infortunio riportato sabato nel match contro il Tottenham. Nel comunicato del Liverpool si legge: "L''attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol di apertura contro il Tottenham Hotspur ed è stato sostituito. Dopo la diagnosi, è stato eseguito un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha comportato la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, ma non è ancora stata fissata una data per il suo rientro". 

