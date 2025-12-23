Liverpool, Isak operato per frattura al perone: intervento riuscitoliverpool
Il Liverpool ha reso note le condizioni di Alexander Isak dopo l'intervento per la frattura del perone: "E' stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, ma non è ancora stata fissata una data per il suo rientro"
Intervento riuscito per Alexander Isak dopo l'infortunio riportato sabato nel match contro il Tottenham. Nel comunicato del Liverpool si legge: "L''attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol di apertura contro il Tottenham Hotspur ed è stato sostituito. Dopo la diagnosi, è stato eseguito un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha comportato la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, ma non è ancora stata fissata una data per il suo rientro".