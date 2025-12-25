Poco prima di Natale, in conferenza, l'allenatore del Manchester City aveva 'avvisato' i suoi ragazzi: "Nientee sgarri, o non giocate". Nel giorno di Natale, subito dopo il pranzo, il bomber norvegese posta il suo peso su Instagram: "Tutto bene". E la foto in pochi minuti è virale. Con le risate di Donnarumma nei commenti

Il pallone, per ora, è fermo. La Premier League riparte domani su Sky Sport con Manchester United-Newcastle. Il resto del programma di quello che fu il Boxing Day slitterà al 27 e 28 dicembre. Erling Haaland invece dà sempre spettacolo. Anche con una foto su Instagram col tasto dolente di tutti, non solo dei calciatori: il controllo del peso dopo le abbuffate natalizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erling Braut Haaland (@erling)

La foto virale: "Tutto bene!!" Con un post su Instagram l'attaccante norvegese ha pubblicato una foto inequivocabile. Quel momento che tutti rimandiamo dopo i bagordi natalizi: il rapporto con la bilancia. Lui è salito sopra una digitale a caccia di un verdetto niente male: 94,4 kg. Peso forma insomma. "Tutto bene", un sospiro di sollevo insomma. Un messaggio che ha scatenato subito le reazioni di tifosi e compagni. Tra i primi a commentare l'amico Gigio Donnarumma che ha risposto con una serie di emoji di risate fino alle lacrime.