Di Canio Premier Special, Chelsea vs Arsenal

Un giorno a Stamford Bridge. Paolo Di Canio ci guida nel racconto speciale della giornata del match tra Chelsea-Arsenal di Premier League, dietro le quinte del derby londinese, tra la gente e nella pancia di uno degli stadi più prestigiosi al mondo.

Natale in un grande stadio inglese, Natale a Stamford Bridge, in occasione di un grande derby londinese, Chelsea-Arsenal. È il tema della seconda puntata stagionale del Di Canio Premier Special, in onda da giovedì 25 dicembre e disponibile anche on demand. 'Chelsea v Arsenal. Inside a London derby' è il titolo, che non lascia dubbi: una giornata in uno dei più storici impianti di Premier League, assistendo al suo risveglio, poi alla corsa verso la piena attività, con la partita a coronare il lavoro e gli sforzi di decine di persone, dai venditori del match programme, il tradizionale libricino con informazioni e curiosità, agli addetti agli ingressi a giocatori e tecnici.

Una grande sfida, incontri e ricordi Un rituale costante, che ovviamente diventa ancora più intenso nei giorni di grandi sfide come quella tra Chelsea e Arsenal, primo in classifica. Ma il risultato, 1-1, è un contorno al racconto, che parte da un incontro con Gianfranco Zola, riprende proprio con l'arrivo allo stadio, si raccoglie in un commosso ricordo di Gianluca Vialli e prosegue poco alla volta l'avvicinamento alla partita: ad un certo punto, Paolo Di Canio si trova a parlare, seduto sulla panchina del Chelsea, mentre a pochi metri si assiepano a bordo campo i turisti che hanno acquistato il tour dello stadio che il Chelsea, contrariamente ad altri club, organizza anche nei giorni di gara e fino a pochi minuti prima dell'apertura completa dei cancelli, dopo la quale ovviamente gruppi di persone in giro costituirebbero un intralcio.

Scorci di Stamford Bridge E c’è poi anche un imprevisto scorcio della sala stampa, piccola e claustrofobica se paragonata a quella di altri stadi di vertice, nel momento in cui i televisori mostrano il ricordo commosso di Billy Bonds, l’ex capitano e leggenda del West Ham, il club a cui è maggiormente collegata l’esperienza inglese di Di Canio. È un momento inatteso ma genuino, che rappresenta un legame tra presente e passato, in uno stadio spesso sottovalutato per atmosfera e partecipazione ma profondamente segnato dai riferimenti ai tempi in cui il Chelsea non aveva ancora lo status degli ultimi 20 anni ma era un club come tanti altri, caratterizzato solo dalla posizione in una zona privilegiata di Londra, quella che negli anni Sessanta era salita alla ribalta mondiale per le boutique e gli atelier di moda.

Istantanea emotiva Tempi in cui il design non si era ancora esteso alle maglie da calcio, ora diventate oggetto di studio e di culto e protagoniste, nel classico blu del Chelsea, di un altro momento importante della giornata, la visita agli spogliatoi di casa, poco prima dell’ingresso dei giocatori. Altra istantanea emotiva, un ritratto della quiete prima della tempesta, che quel giorno in campo sarebbe poi stata realtà e non cliché, con una partita molto combattuta.

Il backstage di una telecronaca Poi il percorso verso la postazione di commento, al piano più alto di Stamford Bridge, per la telecronaca con Paolo Ciarravano che rappresenta una parte rilevante della puntata, intersecandosi con i racconti di Di Canio a mente fredda e con le emozioni della giornata, che si chiude, quando ormai gli spettatori hanno ripreso la via di casa, con il dialogo con Enzo Maresca, che racconta la sua partita mentre alle spalle gli addetti, scrupolosissimi, stanno rimettendo a posto il terreno di gioco per permettere, quando verrà il momento della prossima partita, di ricominciare tutto da capo.