Nell'ultima gara di Premier League contro il Crystal Palace l'ex attaccante dell'Inter ha fatto registrare un record negativo toccando appena 7 palloni in oltre 90 minuti. Tuchel lo riconosce ma lo difende: "Non riesce a inserirsi nel nostro gioco e non so cosa posso fare. Ovviamente non è ciò che vogliamo e non è ciò che vuole Romelu, ma non è il momento di ridere di lui e lo proteggeremo"

I due gol nel Mondiale per Club poi vinto dal Chelsea sembravano poter rappresentare la luce in fondo al tunnel per Romelu Lukaku. Ma nell'ultima partita di Premier League il centravanti belga è tornato a stupire negativamente. Non un impatto esaltante fin qui per l'ex Inter, che con i Blues ha segnato soltanto 5 gol in campionato in 17 presenze (per lui anche 2 reti in Champions e una in FA Cup). Numeri che preoccupano, ancor di più dopo la prova opaca nell'ultimo match con il Crystal Palace. Nella gara contro la squadra allenata da Patrick Vieira, infatti, Lukaku ha toccato in totale appena 7 palloni, di cui uno in occasione del calcio d'inizio. Un vero e proprio record negativo: 'Big Rom', infatti, è il calciatore ad essere entrato per meno volte in possesso della palla disputando l'intero match dalla stagione 2003/04, ovvero da quando vengono rilevati i dati. Qualcosa di inimmaginabile soltanto pochi mesi fa, quando il Chelsea aveva sborsato la cifra record di 115 milioni di euro per prelevare l'attaccante dall'Inter.