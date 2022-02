L'allenatore italiano ha risposto al collega, che dopo la sconfitta del suo City aveva parlato degli Spurs come una squadra di contropiedisti. Conte ha postato un video con i tre gol segnati dal Tottenham, accompagnato da una didascalia piuttosto eloquente: "Contropiede? Forse no..."

Chiaro, diretto e sempre pungente. Antonio Conte si gode la vittoria del suo Tottenham sul campo del Manchester City capolista e risponde a modo suo a Pep Guardiola , che dopo il ko nell'ultimo turno di Premier League aveva definito gli Spurs una squadra di contropiedisti . L'ex allenatore dell'Inter lo fa attraverso i social , utilizzati spesso con ironia anche nella passata stagione quando i nerazzurri venivano 'accusati' di fare troppe volte ricorso al catenaccio. Così Conte, a qualche giorno di distanza dal successo dell'Etihad Stadium, ha postato sul suo profilo Instagram un video con i tre gol della sua squadra , il primo di Kulusevski e gli altri due firmati da Kane. Eloquente la didascalia utilizzata: " Contropiede? Forse no... ", accompagnata da una serie di emoji che rappresentano la risata. Tantissimi gli apprezzamenti dei tifosi per Conte, che ha dunque deciso di scegliere un modo semplice e simpatico per rispondere a Pep e rivendicare la bontà del proprio lavoro.

I gol del Tottenham tutti su azione manovrata

IL DATO

Conte batte Guardiola: unico in attivo contro Pep

A ben vedere, infatti, tutte e tre le reti messe a segno dagli Spurs contro il Manchester City sono arrivate al termine di azioni manovrate, nelle quali sono riscontrabili i dettami tecnico-tattici dell'allenatore italiano. Guardiola, in ogni caso, aveva parlato dell'atteggiamento del Tottenham: "Dopo il gol del vantaggio si sono difesi molto bassi ed in maniera incredibilmente compatta - le parole dell'allenatore catalano nel postpartita -, hanno giocato come mi aspettavo e sono stati bravi a creare spazi per il contropiede". Ma Conte, che al termine del match aveva preferito non commentare, ha deciso di ribattere mostrando i fatti. E il suo post sui social è piaciuto davvero a tutti.