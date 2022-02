1/19

Il confronto non può che partire dal grande "duello" in panchina dei nostri tempi: Mou è anche l'avversario che Pep ha affrontato più volte in carriera. Due allenatori diversissimi tra loro, eppure entrambi vincenti. Due filosofie praticamente opposte che li hanno portati a scontrarsi e "odiarsi" fino a rispettarsi imparando ad apprezzarsi. Epici duelli in Barça-Real ma anche sulle panchine di City e United per il derby di Manchester.



GUARDIOLA vs MOURINHO: 25 confronti

Vittorie Guardiola: 12

Pareggi: 6

Vittorie Mourinho: 7

Gol segnati: