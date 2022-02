Il Tottenham ha ritrovato entusiasmo e serenità dopo la grande vittoria ottenuta in casa del Manchester City. A dimostrarlo è lo stesso Antonio Conte, apparso sorridente in conferenza stampa. L'allenatore degli Spurs si è anche lasciato andare a qualche battuta, una delle quali riguardante le condizioni di Harry Kane: "Ha avuto un colpo alla schiena, ma deve giocare. Stop. Anche se ha una gamba sola, deve giocare”, sottolinea ridendo Conte. Che poi aggiunge: “Credo che Harry sappia molto bene l'importanza che ha nella nostra squadra per la sua personalità e per la sua esperienza. E questa è una cosa positiva. Ora, ovviamente, sto scherzando, non forzo un giocatore con un infortunio a giocare. Mai. Ma è solo per sottolineare l'importanza di questo giocatore. È bravo ed è pronto per scendere in campo".