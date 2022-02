Crisi Russia-Ucraina, Zinchenko: "Non rinunceremo"

L'esterno del Manchester City sul delicato momento che sta vivendo il suo Paese: "Non posso rimanere indifferente, in Ucraina sono nato e cresciuto e difendo i suoi colori nella scena sportiva internazionale. I confini appartengono agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene, noi non rinunceremo"

Oleksandr Zinchenko ha voluto esporsi pubblicamente riguardo la delicata situazione politica che sta vivendo il suo Paese. La grave crisi tra Russia e Ucraina ha colpito l'esterno del Manchester City , così come tutti i suoi connazionali. Zinchenko ha dedicato un emozionante post su Instagram alla sua nazionale e si è espresso così sulla questione: "Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Il mio Paese è nella foto. Quel Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un Paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui confini devono rimanere intatti . Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non rinunceremo. Gloria all'Ucraina", le sue parole su Instagram.

Non è ucraino, ma Douglas Costa ha vissuto allo Shakhtar Donetsk i primi anni in Europa. E proprio in quelle strade che per lui erano casa, si vivono attimi di tensione e paura: "È una questione politica e noi che giochiamo non siamo così informati. La verità è che spero che le cose cambino e che l'Ucraina torni com'era prima. Questo Paese è nel mio cuore, che ora è a pezzi per questa situazione. Sono molto dispiaciuto perché l'Ucraina mi ha dato tante cose, è lì che è iniziato tutto", le parole del brasiliano.